أمانة جدة وجمعية البر توقعان اتفاقية تعاون مشترك

ونصت الاتفاقية على تفعيل الأنشطة الاجتماعية بين الطرفين، من مبادرات وفاعليات مجتمعية وثقافية، بما يسهم في رفع الدور التوعوي والثقافي والمسؤولية في المجتمع. كما نصت على تعاون مشترك بين الطرفين يشمل مشاركات ميدانية، من أعمال التشجير وتجهيز الحدائق، وغيرها من الأنشطة الميدانية التي تقوم بها الأمانة، إلى جانب المشاركة في المعارض التعريفية والأنشطة المختلفة.
يذكر أن الاتفاقية تؤطر للعديد من مجالات التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال الندوات والمحاضرات وعقد ورش العمل المتبادلة، للاستفادة من تجارب الطرفين، والتعاون في إقامة الفاعليات بسياق تفعيل البرنامج الوطني 2030.
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