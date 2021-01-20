أمانة جدة وجمعية البر توقعان اتفاقية تعاون مشترك

برعاية أمين جدة، صالح التركي، وقعت الأمانة اليوم مذكرة تعاون مع جمعية «البر» في جدة، في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية بين الأمانة ومؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة. مثل أمانة جدة في التوقيع وكيل الأمين للمسؤولية الاجتماعية، المهندس عائض الزهراني، بينما مثل جمعية «البر» الأستاذ محمد سعيد أبو ملحة.

ونصت الاتفاقية على تفعيل الأنشطة الاجتماعية بين الطرفين، من مبادرات وفاعليات مجتمعية وثقافية، بما يسهم في رفع الدور التوعوي والثقافي والمسؤولية في المجتمع. كما نصت على تعاون مشترك بين الطرفين يشمل مشاركات ميدانية، من أعمال التشجير وتجهيز الحدائق، وغيرها من الأنشطة الميدانية التي تقوم بها الأمانة، إلى جانب المشاركة في المعارض التعريفية والأنشطة المختلفة.

يذكر أن الاتفاقية تؤطر للعديد من مجالات التعاون المشترك بين الطرفين، من خلال الندوات والمحاضرات وعقد ورش العمل المتبادلة، للاستفادة من تجارب الطرفين، والتعاون في إقامة الفاعليات بسياق تفعيل البرنامج الوطني 2030.