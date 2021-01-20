

مكة المكرمة 7 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 20 يناير 2021م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على (13) مقيمًا، منهم (11) من الجنسية الباكستانية، وآخران من الجنسيتين الهندية والسودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد المشاريع تحت الإنشاء، حيث بلغت قيمة المسروقات (مليون وثمانمائة وثمانون ألف ريال) من مواقع متعددة في محافظة جدة، وجرى إيقافهم جميعاً واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

17:29ت م

0141





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مكة: القبض على "13" مقيماً لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد المشاريع تحت الإنشاء في جدة // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.