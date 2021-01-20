السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بالحدود الشمالية يزرع أكثر من 170 ألف شتلة متنوعة خلال العام 2020م



عرعر 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية بزراعة نحو170 ألف شتلة متنوعة في كل من مدينة عرعر ومحافظاتها والقرى التابعة لها ضمن جهودها في مكافحة التصحر خلال عام 2020 م

وأوضح الفرع أنه تم إنشاء حقل أمهات أكثار بذور الروثة خلال العام الماضي , بمساحة 40200 م بعدد 42 شتلة وإنشاء مشتل للنباتات الرعوية بطاقة إنتاجية 50 - 200 شتلة بالإضافة إلى إعادة تأهيل وداي عرعر وإزالة مخلفات تقدر بـ225 ألف متر مربع , كما تم تشجير منتزهي معيله وكتيفه والعديد من الاعمال التي تتعلق في البيئة والآبار ومكافحة الاحتطاب .

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16:47ت م

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