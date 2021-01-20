السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة ينبع



المدينة المنورة 07 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 20 يناير 2021م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع مراد العروي، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء، بنشاط غرفة ينبع وما تُحققه من إنجازات لخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية وقطاع الأعمال بالمحافظة، مؤكداً على أهمية دور الغُرف التجارية والصناعية في التنمية وتطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لإسهاماتها الإيجابية والوطنية، مبدياً سموه تطلعه لقيام الغرفة بدور أساسي في تقديم الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لخدمة رجال وسيدات الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه شباب وشابات الأعمال، لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين، في ظل ما تتميز به منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها من ميزات نسبيّة عالية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وقّدم رئيس غرفة ينبع لسمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز شرحاً عن أبرز إنجازات الغرفة وإسهاماتها في الارتقاء بقطاع الأعمال وريادة الأعمال وبرامج التوطين بمحافظة ينبع خلال العام 2019م، كما قدم لسموه نسخة من تقرير أنشطة وإنجازات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع للعام 2019م، بالإضافة إلى تقرير عن "أهم مبادرات القطاع الخاص وغرفة ينبع للتخفيف من تداعيات جائحة

ونوه العروي بعم ورعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة، لبرامج الغرفة، واهتمامه الكامل بإنجازاتها ومشاركتها التنموية والاقتصادية، مؤكداً حرص غرفة ينبع على العمل المستمر لتلبية تطلعات ومبادرات سموه لخدمة قطاع الأعمال وتمكين شباب وشابات الأعمال بالمنطقة وبمحافظة ينبع، وتعزيز دور الغرفة في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

// انتهى //

16:29ت م

0124



المدينة المنورة 07 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 20 يناير 2021م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع مراد العروي، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة.وأشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء، بنشاط غرفة ينبع وما تُحققه من إنجازات لخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية وقطاع الأعمال بالمحافظة، مؤكداً على أهمية دور الغُرف التجارية والصناعية في التنمية وتطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لإسهاماتها الإيجابية والوطنية، مبدياً سموه تطلعه لقيام الغرفة بدور أساسي في تقديم الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لخدمة رجال وسيدات الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه شباب وشابات الأعمال، لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين، في ظل ما تتميز به منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها من ميزات نسبيّة عالية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.وقّدم رئيس غرفة ينبع لسمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز شرحاً عن أبرز إنجازات الغرفة وإسهاماتها في الارتقاء بقطاع الأعمال وريادة الأعمال وبرامج التوطين بمحافظة ينبع خلال العام 2019م، كما قدم لسموه نسخة من تقرير أنشطة وإنجازات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع للعام 2019م، بالإضافة إلى تقرير عن "أهم مبادرات القطاع الخاص وغرفة ينبع للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا ".ونوه العروي بعم ورعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة، لبرامج الغرفة، واهتمامه الكامل بإنجازاتها ومشاركتها التنموية والاقتصادية، مؤكداً حرص غرفة ينبع على العمل المستمر لتلبية تطلعات ومبادرات سموه لخدمة قطاع الأعمال وتمكين شباب وشابات الأعمال بالمنطقة وبمحافظة ينبع، وتعزيز دور الغرفة في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.// انتهى //16:29ت م0124

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل رئيس الغرفة التجارية بمحافظة ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.