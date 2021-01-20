السعودية اليوم / ليبيا تسجل 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 15 حالة



طرابلس 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 659 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان للمركز اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا حتى اليوم بلغ 111 ألفا و124 حالة، منها 20 ألفا و479 حالة نشطة، و88 ألفا و930 حالة تعافٍ، بينما توفي 1715 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

16:21ت م

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طرابلس 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتماثل للشفاء 868 مصابا، في حين توفي 15 آخرون.وأوضح بيان للمركز اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا حتى اليوم بلغ 111 ألفا و124 حالة، منها 20 ألفا و479 حالة نشطة، و88 ألفا و930 حالة تعافٍ، بينما توفي 1715 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //16:21ت م0122

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