تجاوز أسعار النفط 56 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

تجاوزت أسعار النفط 56 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بدعم من توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقا تحفيزيا ضخما بما يعزز الطلب، فضلا عن القيود التي تفرضها أوبك على الإنتاج وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.



وحثت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعضاء مجلس النواب أمس الثلاثاء على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق على تحفيز للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وقال محللون إن تراجع الدولار بعد هذه التصريحات ساهم في صعود النفط.

وصعد خام برنت 42 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 56.32 دولار للبرميل بعدما زاد 2.1 بالمئة أمس الثلاثاء. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 53.49 دولار للبرميل.

ويجري تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء.

وسجل خام برنت هذا الشهر أعلى مستوى في 11 شهرا حيث بلغ 57.42 دولار للبرميل مدعوما من تعهد السعودية بمزيد من التخفيضات الطوعية في الإنتاج، فيما اتفقت معظم الدول الأعضاء في أوبك+ على إبقاء الإنتاج عند مستواه دون تغيير في فبراير.

وحظي النفط بمزيد من الدعم بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

ويتوقع محللون أن تنخفض المخزونات 300 ألف برميل.

ومن المنتظر أن يعلن معهد البترول الأمريكي اليوم الأربعاء أول تقرير من تقريرين أسبوعيين للإمدادات.

غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب مخاوف بشأن الطلب في المدى القريب مع استمرار زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.