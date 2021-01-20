شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشدد على تجويد الخدمات تحقيقا لتطلعات القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - دشن مشاريع صحية وتفقد مركز التطعيم بالمدينة المنورة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على أهمية تحسين ومتابعة المشاريع المنفذة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقاً لتطلعات القيادة الحكيمة

جاء ذلك خلال تدشين صباح اليوم الأربعاء عدد من المشروعات الصحية في منطقة المدينة المنورة والتي شملت تدشين المرحله الثانية من أقسام العناية المركزه بسعة سريرية قدرها ٤٤ سريراً ، وقسم التعقيم المركزي بمساحة ١٤٠٠ متر مربع ،وثمانية غرف عمليات للجراحة المطورة من ضمنها غرفه عمليات رقمية في مستشفى المدينة المنورة،

كما اطلق الوزير مبادرة لنكن دفئاً لهم والتي تهدف إلى توفير عيادات علاجية وتثقيفية مخصصة لاطفال مرضى الربو والاطفال المعرضين لأمراض الشتاء الشائعة الاخرى وذلك غي مركز صحي الهجرة

بعد ذلك تفقد سير العمل في عدد من المشرعات الجاري تنفيذها وتضمنت عدداً من المراكز الصحية ، ومبنى العيادات الخارجيه وأقسام الطوارئ بمستشفى الملك فهد ، ومشروع العيادات الخارجيه بمستشفى النساء والولاده والاطفال .

واختتم الوزير جولته بزياره مركز لقاحات كورونا كوفيد -١٩ وحث الجميع على التفاني في تقديم الخدمة .