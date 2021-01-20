8 علامات وأعراض لنقص فيتامين ب 12

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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يلعب فيتامين ب 12 دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء ويعزز الأداء السليم للجهاز العصبي، وهو يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية، بما في ذلك اللحوم والأسماك والدواجن والبيض ومنتجات الألبان

ولسوء الحظ، فإن نقصه شائع، خاصة عند كبار السن، لأن أجسامهم لا تكون قادرة على امتصاص ما يكفي من العناصر الغذائية في الطعام، وبجانب فئة المسنين هناك أيضًا أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية لإزالة جزء الأمعاء الذي يمتص فيتامين ب 12، والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا.

وقد تستغرق أعراض نقص فيتامين ب 12 سنوات حتى تظهر، وقد يكون تشخيصه معقدًا، حيث يمكن أحيانًا الخلط بين نقصه وبين نقص حمض الفوليك.

8 أعراض لنقص فيتامين ب 12

1- الجلد الشاحب

غالبًا ما يبدو الأشخاص المصابون بنقص هذا الفيتامين شاحبين أو لديهم مسحة صفراء طفيفة على الجلد وبياض العينين، ويحدث هذا بسبب مشاكل في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

2- الضعف والتعب

هذا العرض مرتب بالأول؛ لأن خلايا الدم الحمراء هي التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وعند انخفاض أعدادها، لا تعمل خلايا جسمك بكفاءة وهو ما يجعلك تشعر بالتعب والضعف.

3- الشعور بالوخز

يعد تلف الأعصاب أحد أكثر الآثار الجانبية خطورة لنقص هذا الفيتامين على المدى الطويل؛ حيث إنه يساعد على إنتاج مادة المايلين الدهنية التي تحيط بالأعصاب كشكل من أشكال الحماية والعزل، وعند التآكل لا يتمكن جهازك العصبي من العمل بشكل صحيح، وإحدى العلامات الشائعة على حدوث ذلك هي التنميل أو الإحساس بالوخز لاسيما في الأطراف.

4- تغير في طريقة الحركة

الضرر الذي قد يلحق بالجهاز العصبي الناجم عن نقص فيتامين B12 يمكن أن يتسبب في تغييرات في طريقة المشي والحركة، وقد يؤثر حتى على التوازن، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للسقوط، ويكون هذا الأمر خطيرًا لاسيما مع كبار السن.

5- التهاب اللسان وتقرحات الفم

إذا كنت مصابًا بالتهاب اللسان فإن لسانك يتغير لونه وشكله، مما يجعله مؤلمًا وأحمر اللون ومتورمًا، وبالإضافة إلى الألم يمكن أن يغير طريقة تذوق الطعام، وقد أظهرت الدراسات أن اللسان المتورم والملتهب يمكن أن يكون علامة مبكرة على نقص فيتامين B12، وكذلك أيضًا تقرحات الفم.

6- اضطراب الرؤية

أحد أعراض نقص فيتامين ب 12 هو عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها، وذلك قد يكون بسبب تلف الجهاز العصبي في العصب البصري، لكنها هذه الحالة من الحالات النادرة.

7- تغيرات في المزاج

غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بنقص ب12 عن تغيرات في المزاج، وقد ربطت الدراسات بين انخفاضه وبين اضطرابات المزاج والدماغ مثل الاكتئاب والخرف، والسبب إلى الآن غير معلوم، لكن تشير إحدى النظريات إلى أن المستويات العالية من الهوموسيستين الناتجة عن انخفاض مستوى الفيتامين يمكن أن تتسبب في تلف أنسجة المخ وتتداخل مع الإشارات من وإلى الدماغ، مما يؤدي إلى تغيرات في المزاج.

8- ارتفاع درجة الحرارة

من الأعراض النادرة جدًا ولكن العرضية لنقص ب 12 ارتفاع درجة الحرارة، وليس من الواضح سبب حدوث ذلك، لكن بعض الأطباء أبلغوا عن حالات حمى عادت إلى طبيعتها بعد العلاج بمستويات منخفضة من الفيتامين.

