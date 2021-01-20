وزير الاتصالات يشرح خطة الـ 3CS في ذا لاين التي أعلن إطلاقها محمد بن سلمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة، إنه داخل مدينة ذا لاين المستقبلية التي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاقها سيتم التركيز على ما يُسمى بالـ 3CS، وهي الربط connect والاستعانة بالحوسبة والذكاء الآلي compute ووضع السياق contextualize بمعنى القدرة على تقديم مدينة معرفية تتنبأ بالمشاكل التي ستحدث مستقبلًا، وبالتالي منع حدوث المشكلة وإصلاحها بشكل استباقي.

وجاء ذلك ردًا على سؤال ما الذي يمكن أن يتوقعه الفرد من العيش في مدينة ذا لاين، في حوار مع تلفزيون بلومبرغ، متابعًا: هذا هو مستوى الابتكار في مدينة ذا لاين، أما عن المستوى الفرد، فسيتمتع الأشخاص بالقدرة على الاتصال بأطباء افتراضيين على سبيل المثال، مثل الدكتور نيل، فسيتم التحدث إلى الجهاز في بيئة افتراضية في أي حالة والقيام بالتشخيص.

متى سيتم الانتهاء من مدينة ذا لاين ؟

وأجاب السواحة على هذا السؤال قائلًا: إن أول معلم رئيسي من مدينة ذا لاين سيكون جاهزًا بحلول عام 2025، متابعًا: يمكنني القول إنه بحلول ذلك الوقت فإن نصف مساحة الـ 170 كم سيكون مكتملًا، ولإتمام هذا الإنجاز وقعنا بالفعل عقودًا رئيسية تحقق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المستقبلية.

وتابع: في هذا الشأن أودّ أن أسلط الضوء على نقطتين محوريتين في مدينة ذا لاين :

الأولى: هي الهيدروجين الأخضر والذي يعد ثورة في مزيج الطاقة، والثانية: هي البيانات، مفسرًا: إذا نظرنا إلى منطقة نيوم سنجد أنها كنز يمكن استخراج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منه، وهذا هو سبب توقيع شركة أكوا باور وشركة إير برودكتس لصفقة بقيمة خمسة مليارات دولار للاستفادة من هذه الموارد الطبيعية.

واستطرد: أما عن البيانات، فقد وقعنا صفقة مع قوقل وعلي بابا لبناء مركز تكنولوجي ضخم، وفي هذا الشأن، من المتوقع أن تربط نيوم التكنولوجيا الرقمية لثلاث قارات.

السعودية ملتزمة باحترام خصوصية البيانات

وأجاب السواحة عن سؤال مانوس كراني، مقدم تلفزيون بلومبرغ، بشأن نوعية البيانات التي سيتم جمعها، قال السواحة: عندما استضافت السعودية العام الماضي قمة مجموعة العشرين، توصلنا إلى إجماع حول المبادئ التي يجب أن تكون عليها نوعية بيانات المستخدمة، والسعودية ملتزمة بتلك المبادئ وباحترام خصوصية بيانات مواطنيها والمستخدمين عمومًا.

واختتم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حواره قائلًا: باختصار تمثل مدينة ذا لاين التطور المستقبلي والنموذج الحضري الجديد للـ 150 عامًا القادمة.