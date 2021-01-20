فيديو.. أمير الشمالية يدشن مشروعات منظومة البيئة والمياه بقيمة 150 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - رفحاء

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء اليوم، مشروعات منظومة البيئة والمياه في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون ريال.

مشروعات منظومة البيئة والمياه في الشمالية

وشملت المشروعات ربط محطة تنقية المياه بمحطات الضخ بنظام إسكادا بمدينة عرعر، ومحافظة رفحاء، وتنفيذ خزان تشغيلي بمحافظة طريف بسعة 5000 م٣، واستكمال وتشغيل خط المياه من محطة الضخ الرئيسية في محافظة طريف وصولًا إلى المدينة الجامعية والمطا بطول ٤ كم، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الثالثة أ في مدينة عرعر، وتنفيذ توصيلات منزلية وتركيب عدادات إلكترونية بحي الشفاء في محافظة طريف.

تنفيذ شبكات مياه وخزانات

كما تضمنت المشروعات تنفيذ شبكات مياه وخزانات بمحافظة رفحاء، وتنفيذ مشروعين لزيادة الخزن التشغيلي وشبكات إيصال مياه الشرب في محافظتي رفحاء والعويقيلة بطول 100 كلم، واستبدال عدادات المياه القديمة بأخرى ذكية في محافظة طريف، وتنفيذ مشروعين في مدينة عرعر ومحافظة طريف لدعم الاستدامة البيئة والاستفادة من المياه المجددة بنقلها لمدينة وعد الشمال لاستخدامها في الأغراض الصناعية والتعدينية، مما سينتج عنه رفع نسبة تغطية شبكات المياه في المنطقة الى ٨٢٪؜، ونسبة تغطية شبكات الصرف الصحي الى ٥١٪؜.

رفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية

ورفع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمناسبة التدشين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله-، على ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من اهتمام ورعاية أسوةً بمناطق المملكة، مؤكدًا الأثر الفعال لهذه المشروعات في رفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية المقدمة وتحسينها وتطويرها في منطقة الحدود الشمالية، وفق أعلى معايير الجودة والأداء، مراعية في ذلك تحقيق التوازن البيئي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030″.

مبينًا سموه أن منظومة المشاريع بالمنطقة تتضافر في مجملها لتعزيز جاذبية المنطقة وتحقيق نموها السكاني والاقتصادي المنشود.

وأقيم حفل بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس رائد بن حماد الراشد والتي أكد فيه تنفيذ المشروعات وفق أفضل الممارسات العملية التي تعكس سير الوزارة ممثلة في شركة المياه الوطنية ‏وفق استراتيجية متناغمة وخطط تنفيذية مترابطة لتحقيق الاستدامة المائية والبيئة في المنطقة، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للمشروعات.

إثر ذلك كرم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إدارة المشاريع بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، وفرع خدمات المياه برفحاء، وشركة نفود العاذرية للمقاولات، وشركة المجول للمقاولات، وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية بهذه المناسبة.

