اقتصادي / مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8878.30 نقطة



الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

أغلق مؤشر الأسهم

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، والأهلي للتكافل، والاتحاد، وإم آي إس، وتشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، ودله الصحية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسيج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.62% و 3.43%.

فيما كانت أسهم شركات أنابيب، وزين السعودية، وتشب، والإنماء، وسلامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات أنابيب، وتشب، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسلامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 329.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26279.48 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 110 آلاف سهم تقاسمتها 673 صفقة.

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15:42ت م

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الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 23.57 نقطة ليقفل عند مستوى 8878.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات سلامة، والأهلي للتكافل، والاتحاد، وإم آي إس، وتشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، ودله الصحية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسيج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.62% و 3.43%.فيما كانت أسهم شركات أنابيب، وزين السعودية، وتشب، والإنماء، وسلامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات أنابيب، وتشب، والراجحي، والشرقية للتنمية، وسلامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 329.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26279.48 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 110 آلاف سهم تقاسمتها 673 صفقة.// انتهى //15:42ت م0107

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8878.30 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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