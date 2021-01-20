السعودية اليوم / أمانة الأحساء تكرم الفائزين بمسابقة "التصاميم التجميلية للميادين"



الأحساء 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

كرمت أمانة الأحساء أمس الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة "التصاميم التجميلية للميادين" التي أطلقتها الأمانة مؤخراً بالشراكة مع إحدى المؤسسات الوطنية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم أن تنظيم المسابقة جاء انطلاقاً من سعي الأمانة إلى تشجيع المبدعين وتحفيز المهتمين من ذوي الاختصاص للمشاركة في العملية التنموية والتطويرية وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، ضمن استراتيجيات الأمانة للاهتمام بالعناصر التجميلية ونماء القطاع الخدمي في طرقات الحاضرة وتعزيزاً للشراكة المجتمعية بين الأمانة وافراد المجتمع والقطاع الخاص للإسهام في تحسين وتجميل المشهد الحضري.

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15:13ت م

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