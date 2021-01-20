السعودية اليوم / أمانة الشرقية تغلق 49 منشأة نسائية في المنطقة



الدمام 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالقسم النسائي في الإدارة العامة لصحة البيئة جولات رقابية استهدفت 190 منشأة نسائية في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية خلال الثلاثة أشهر الماضية اسفرت عن إغلاق 49 منشأة مخالفة، وتحرير ٥٢٤ مخالفه، ومصادرة ١٠٥١ قطعة من البضائع والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة الى ضبط ١٥٠ فرداً من العاملين لا يحملون شهادة صحية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية ومتابعة سير العمل ورفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب المنشآت وإلزامهم بإتباع الممارسات الصحية ضمن الاشتراطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بفيروس

كما دعت المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

//انتهى//

15:09ت م

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الدمام 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالقسم النسائي في الإدارة العامة لصحة البيئة جولات رقابية استهدفت 190 منشأة نسائية في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية خلال الثلاثة أشهر الماضية اسفرت عن إغلاق 49 منشأة مخالفة، وتحرير ٥٢٤ مخالفه، ومصادرة ١٠٥١ قطعة من البضائع والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة الى ضبط ١٥٠ فرداً من العاملين لا يحملون شهادة صحية.وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية ومتابعة سير العمل ورفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب المنشآت وإلزامهم بإتباع الممارسات الصحية ضمن الاشتراطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد19).كما دعت المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.//انتهى//15:09ت م0094

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