السعودية اليوم / تقنية الأحساء تختتم برنامج تهيئة 750 طالباً مستجداً في الفصل التدريبي الثاني



الأحساء 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

اختتمت الكلية التقنية بالأحساء اليوم برنامج تهيئة 750 متدرباً مستجداً في الفصل التدريبي الثاني 1442هـ وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وتعرف المتدربون على الخدمات التي تقدمها الوحدة الإرشادية والوحدة الصحية للمتدربين وبرامج وفعاليات ومناشط الكلية.

وحث عميد الكلية سعد اليمني المتدربين على بذل الجد والاجتهاد في التدريب، مؤكداً حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبناء جيل وطني متسلح بالمهارة والمعرفة والابتكار ليسهم في نمو وازدهار الوطن.

//انتهى//

15:07ت م

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