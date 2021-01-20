السعودية اليوم / تعليم الشرقية يطلق 53 برنامجًا صحيًا توعويًا



الدمام 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 53 برنامجا صحيا توعويا لمنسوبي ومنسوبات الإدارة ومكاتب التعليم في المنطقة والمرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة الشئون الصحية بالمنطقة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن البرامج المقرة خلال الفصل الدراسي الثاني ستنفذ على مدى 12 اسبوعا، مشيرا إلى البرامج تهدف إلى زيادة التوعية الصحية ورفع مستوى الاهتمام بالصحة.

وبين أن أعداد المستفيدين من البرامج التوعوية المنفذة في الفصل الدراسي الأول بلغت 246800 مستفيد، ومن برامج تطبيق الإجراءات الاحترازية 233476 مستفيد، شملت 28 إدارة و21 مكتب ونحو 1433 مدرسة، مشيرا إلى أن إدارة التعليم ساهمت في تثقيف 335 ألف طالب وطالبة و231 ألف ولي أمر بطرق الإسعافات الأولية، لافتاً إلى أن البرامج التوعوية في فترة الاختبارات شملت 204 آلاف طالب وطالبة و153 ألف ولي أمر ضمن برامج " أختبر وأنا بصحة ".

وأفاد أن إدارة التعليم نفذت برامج تهتم صحة الفم والأسنان وجهت لنحو 7603 طلاب وطالبات و6672 من أولياء الأمور، وبرامج لصحة النفسية لأكثر من 225 ألف طالب وطالبة و6672 من أولياء الأمور.

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15:06ت م

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