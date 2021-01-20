السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكمل استعداداتها لإطلاق الحملة الوطنية الشرقية نظيفة



الدمام 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

أكملت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لإطلاق الحملة الوطنية التطوعية تحت شعار #الشرقية_نظيفة، التي تهدف لحماية البيئة ورفع ثقافة التطوع بين الأفراد والأسر بمختلف المدن والمحافظات بما يحسن جودة الحياة ويحقق المسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التي تنطلق نهاية الشهر الجاري 2021م لمدة عام بعنوان "شيل كيستك ونظف ديرتك" تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات البيئية في مختلف المواقع بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشارت الأمانة إلى أن المبادرة تماشى مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية في الحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة، وتسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة وتحسين مستوى جودة الحياة، مبينة أن تنفيذ الحملة سيكون في المتنزهات العامة والواجهات البحرية والشواطئ والأحياء السكنية والمجمعات التجارية ومداخل المدن وغيرها من المواقع المتنوعة.

ودعت أمانة الشرقية كافة أفراد المجتمع للمشاركة والتسجيل في الحملة الوطنية من خلال منصة العمل التطوعي في موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

//انتهى//

14:54ت م

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