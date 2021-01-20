السعودية | أمير مكة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، في مقر الإمارة بجدة, اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطلع سموه خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف للعام المنصرم 2020م والأهداف والخطط المعدّة لعام 2021م ، كما أقرّ المجلس الموازنة التقديرية للوقف للعام المالي 2021م .

واستعرض المجلس آخر المستجدات الخاصة بأملاك الوقف في محافظة جدة والمحافظات الأخرى، إلى جانب مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار أراضي الوقف والمشروعات الخاصة به.