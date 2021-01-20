شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يطلق 53 برنامجًا صحيًا توعويًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 247 ألف مستفيد من البرامج التوعوية المنفذة في الفصل الدراسي الأول

- 234 ألف مستفيد من الإجراءات الإحترازية بـ 28 إدارة و21 مكتب و 1433 مدرسة

- البرامج التوعوية في فترة الاختبارات شملت 204 آلاف طالب و153 ألف ولي أمر

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 53 برنامجا صحيا توعويا لمنسوبي ومنسوبات الإدارة ومكاتب التعليم في المنطقة والمرشدين والمرشدات الصحيين في المدارس والطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة الشئون الصحية بالمنطقة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن البرامج المقرة خلال الفصل الدراسي الثاني ستنفذ على مدى 12 اسبوعا، مشيرا إلى البرامج تهدف إلى زيادة التوعية الصحية ورفع مستوى الاهتمام بالصحة.

وبين أن أعداد المستفيدين من البرامج التوعوية المنفذة في الفصل الدراسي الأول بلغت 246800 مستفيد، ومن برامج تطبيق الإجراءات الاحترازية 233476 مستفيد، شملت 28 إدارة و21 مكتب ونحو 1433 مدرسة، مشيرا إلى أن إدارة التعليم ساهمت في تثقيف 335 ألف طالب وطالبة و231 ألف ولي أمر بطرق الإسعافات الأولية، لافتاً إلى أن البرامج التوعوية في فترة الاختبارات شملت 204 آلاف طالب وطالبة و153 ألف ولي أمر ضمن برامج " أختبر وأنا بصحة ".

وأفاد أن إدارة التعليم نفذت برامج تهتم صحة الفم والأسنان وجهت لنحو 7603 طلاب وطالبات و6672 من أولياء الأمور، وبرامج لصحة النفسية لأكثر من 225 ألف طالب وطالبة و6672 من أولياء الأمور.