شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 49 منشأة نسائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالقسم النسائي في الإدارة العامة لصحة البيئة جولات رقابية استهدفت 190 منشأة نسائية في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية خلال الثلاثة أشهر الماضية اسفرت عن إغلاق 49 منشأة مخالفة، وتحرير ٥٢٤ مخالفه، ومصادرة ١٠٥١ قطعة من البضائع والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة الى ضبط ١٥٠ فرداً من العاملين لا يحملون شهادة صحية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية ومتابعة سير العمل ورفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب المنشآت وإلزامهم بإتباع الممارسات الصحية ضمن الاشتراطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد19).

كما دعت المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.