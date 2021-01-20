شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاغات العنف الأسري» يتفاعل مع «معنفة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع هاشتاج "انقذوا بنت حي النور" ، ورد على مغردة قالت "صوت صراخ بحي النور بالدمام .. اتمنى تتواصلون مع آمارة المنطقه وتنقذون المعنفة"

وقال مركز بلاغات العنف الأسري :"أختي الكريمة.. متواجدون لخدمتكم، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة ،شاكرين لك.

وأوضح أنه إشارة إلى ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول مقطع يظهر فيه صوت صراخ لسيدة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الأختصاص.