شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان : الجنسية حق للطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية ، وأوضحت أنه من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين، الحصول على الجنسية السعودية ؛ وذلك وفقًا لـ (نظام الجنسية العربية السعودية)، كما توفر الدولة الرعاية الصحية المتكاملة (النظام الصحي)، وينص نظام الأحداث على أنه لا يساءل جزائيًّا من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

وتشدد العقوبات إذا ارتُكبت الجريمة ضد طفل، ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا (نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص). ويستفيد من المعاش أي ذكر أو أنثي تُوفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كافٍ للعيش (نظام العمل).

وقالت الهيئة أنه وفقا لنظام الضمان الاجتماعي : لا يجوز تشغيل أي شخص لم يُتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل .. وكل من ارتكب فعلًا شكَّل جريمة من أفعال الإيذاء، يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين (نظام الحماية من الإيذاء) ، كما يُعَد إيذاءً أو إهمالًا للطفل، التسببُ في انقطاعه عن التعليم ، وذلك وفقا لـ (نظام حماية الطفل).