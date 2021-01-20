شكرا لقرائتكم خبر عن «شيل كيستك» .. حملة تطوعية لتحسين البيئة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إطلاق هاشتاق "الشرقية نظيفة" لتعم كافة مدن ومحافظات المنطقة

• الصفيان : الحملة ستركز على مشاركة الأفراد والأسر والفرق التطوعية والجاليات

• الحملة تعزز روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية لدى كافة المراحل العمرية

تطلق أمانة المنطقة الشرقية، حملة تطوعية وطنية واسعة النطاق، تعنى بالنظافة العامة، تهدف لحماية البيئة ورفع ثقافة التطوع وروح المواطنة، وتستهدف الأفراد والأسر بمختلف المدن والمحافظات بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، بما يحسن جودة الحياة ويحقق المسؤولية الاجتماعية.

وتأتي الحملة التي وجه بها أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تحت عنوان: "شيل كيستك ونظف ديرتك" متضمنة العديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات البيئية التي تقام شهريا بمواقع مختلفة على مدار العام، حيث أطلقت الأمانة هاشتاق #الشرقية_نظيفة، لتعم كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان الأمانة أن هذه المبادرة التطوعية الوطنية ستنطلق نهاية الشهر الجاري، المصادف ليوم السبت الموافق 30/01/2021م، تماشيا مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية في الحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة، مع تحقيق تنمية حضرية مستدامة وتحسين مستوى جودة الحياة، مبينا تنفيذ الحملة ميدانيا بالمتنزهات العامة والواجهات البحرية والشواطئ والأحياء السكنية والمجمعات التجارية ومداخل المدن وغيرها من المواقع المتنوعة، من خلال فعاليات ومبادرات تقام شهريا في آخر يوم سبت وتستمر لمدة 4 ساعات من 12 إلى 4 مساء للمحافظة على نظافة البيئة ورفع ثقافة التطوع والتكافل بين الأفراد .

وأشار محمد الصفيان إلى أن الحملة ستركز على مشاركة الأفراد والأسر والفرق التطوعية والجاليات بالمنطقة الشرقية بما يعزز روح المواطنة والمسؤولية الاجتماعية لدى كافة المراحل العمرية والفئات المجتمعية من مواطنين ومقيمين، مؤكدا على تعاون العديد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع الخيري الثالث لخلق حملة وطنية توحد الجهود وتتكامل بها أعمال كافة الجهات والأفراد لتعزيز القيم والمفاهيم ونشر ثقافة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والنظافة العامة.

وتأتي الحملة التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية حرصا على طرح وتنفيذ المبادرات المجتمعية، التي تؤكد التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وتعزز التواصل مع الأفراد، تفعيلا لمسؤوليتهم الاجتماعية والتكامل بين المجتمع والقطاعات الخدمية.