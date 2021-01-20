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شكرا لقرائتكم مصر وقطر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية تنفيذًا لبيان العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مصر وقطر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية تنفيذًا لبيان العلا
متابعات الخليج 365 - متابعة
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أعلنت وزارة الخارجية في مصر اليوم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر؛ وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق العلا الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية التي استضافتها المملكة مؤخرًا.
تفاصيل عودة العلاقات بين مصر وقطر
عودة الطيران الدولي
وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة بدءًا من 18 يناير بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجاري بواقع رحلتين أسبوعيًا.
وكانت وزارة الطيران المدني قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات.