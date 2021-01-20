مصر وقطر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية تنفيذًا لبيان العلا

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أعلنت وزارة الخارجية في مصر اليوم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر؛ وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق العلا الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية التي استضافتها المملكة مؤخرًا.

تفاصيل عودة العلاقات بين مصر وقطر

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إنه اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٠ يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتينِ رسميتينِ، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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