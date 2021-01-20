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مصر وقطر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية تنفيذًا لبيان العلا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

مصر وقطر تستأنفان العلاقات الدبلوماسية تنفيذًا لبيان العلا

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلنت وزارة الخارجية في مصر اليوم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر؛ وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق العلا الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية التي استضافتها المملكة مؤخرًا.

تفاصيل عودة العلاقات بين مصر وقطر

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إنه اتصالًا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٠ يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتينِ رسميتينِ، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

عودة الطيران الدولي

وكانت الخطوط الجوية القطرية أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة بدءًا من 18 يناير بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجاري بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وكانت وزارة الطيران المدني قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري في الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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