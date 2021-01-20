شرطة الرياض تطيح بمواطنين عكسا السير وتهكما على رجال الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على شابين خالفا أنظمة السير بعكسهما الاتجاه على أحد الطرق الرئيسة بمدينة الرياض.

جهود شرطة الرياض للقبض على المخالفين

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله تباهي شابين يستقلان مركبة، ومخالفة أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض مشكلين خطراً على سلامتهما وسلامة مستخدمي الطريق، والتهكم على رجال الأمن وتوثيق فعلهما ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتيهما والقبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

