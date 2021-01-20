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مركز لقاحات كورونا في حفر الباطن قريبًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

مركز لقاحات كورونا في حفر الباطن قريبًا

عيادات تطمن قدمت خدماتها لـ28,177 مستفيدًا

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي

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أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أنه سيتم افتتاح مركز لقاحات ، في محافظة حفر الباطن خلال الشهر المقبل.

افتتاح مركز لقاحات كورونا الشهر المقبل:  

وقال العريفي خلال لقائه على قناة العربية إن مركز لقاحات حفر الباطن حُدد وسيتم العمل عليه مع الزملاء في المحافظة وسيفتتح للتطعيم خلال الشهر المقبل.

عيدات تطمن: 

في سياق متصل، قدّمت عيادات تطمن في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ28,177 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى اليوم الأربعاء، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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