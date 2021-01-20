مركز لقاحات كورونا في حفر الباطن قريبًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي

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أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أنه سيتم افتتاح مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد، في محافظة حفر الباطن خلال الشهر المقبل.

افتتاح مركز لقاحات كورونا الشهر المقبل:

وقال العريفي خلال لقائه على قناة العربية إن مركز لقاحات حفر الباطن حُدد وسيتم العمل عليه مع الزملاء في المحافظة وسيفتتح للتطعيم خلال الشهر المقبل.

عيدات تطمن:

في سياق متصل، قدّمت عيادات تطمن في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ28,177 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى اليوم الأربعاء، وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.



