الجنسية السعودية حق الطفل المولود داخل السعودية لأبوين مجهولين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية.

الجنسية السعودية:

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: أنه من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية“، وذلك بحسب لحقوق الطفل في الأنظمة الوطنية.

حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية:

كما نشرت إنفوجرافًا بعنوان حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية جاء فيه:

• يكون سعوديًا من وُلد داخل المملكة لأبوين مجهولين (نظام الجنسية السعودية).

• توفر الدولة الرعاية الصحية المتكاملة (النظام الصحي).

• لا يساءل جزائيًا من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه (نظام الأحدث).

كما جاء في حقوق الطفل بالأنظمة الوطنية ما يلي:



