اخبار السعوديه

الجنسية السعودية حق الطفل المولود داخل السعودية لأبوين مجهولين

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم الجنسية حق الطفل المولود داخل السعودية لأبوين مجهولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

الجنسية السعودية حق الطفل المولود داخل السعودية لأبوين مجهولين

بحسب حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية.

الجنسية السعودية: 

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: أنه من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية“، وذلك بحسب لحقوق الطفل في الأنظمة الوطنية.

حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية: 

كما نشرت إنفوجرافًا بعنوان حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية جاء فيه:

• يكون سعوديًا من وُلد داخل المملكة لأبوين مجهولين (نظام الجنسية السعودية).

• توفر الدولة الرعاية الصحية المتكاملة (النظام الصحي).

• لا يساءل جزائيًا من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه (نظام الأحدث).

كما جاء في حقوق الطفل بالأنظمة الوطنية ما يلي:

حقوق الإنسان

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا