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الجنسية السعودية حق الطفل المولود داخل السعودية لأبوين مجهولين
بحسب حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
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قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية.
الجنسية السعودية:
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: أنه من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية“، وذلك بحسب لحقوق الطفل في الأنظمة الوطنية.
حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية:
كما نشرت إنفوجرافًا بعنوان حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية جاء فيه:
• يكون سعوديًا من وُلد داخل المملكة لأبوين مجهولين (نظام الجنسية السعودية).
• توفر الدولة الرعاية الصحية المتكاملة (النظام الصحي).
• لا يساءل جزائيًا من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه (نظام الأحدث).
كما جاء في حقوق الطفل بالأنظمة الوطنية ما يلي: