المركز الوطني للأرصاد ينبه إلى ارتفاع الأمواج في ينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمحافظة ينبع تضمن ارتفاعًا في الأمواج، وتشمل تأثيراته نشاطًا في الرياح السطحية.

وبيَّن المركز أن الحالة بدأت من الساعة الـ6 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ3 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقَّع أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول الأمطار وتكوُّن الضباب ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة وارتفاع الأمواج، مع تدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

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