عبر قنوات «عين».. بث مباشر لـ«دروس الأربعاء» للمرحلتين المتوسطة والثانوية

نشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، رابط البث المباشر لدروس اليوم الأربعاء، من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وأوضحت قناة عين أنه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط:

ومنذ الأحد 17 يناير، عاد 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، لاستكمال رحلتهم التعليمية «عن بُعد»؛ حيث أنهت وزارة التعليم كافة استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، من خلال منصة (مدرستي)، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات (دروس) في يوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية (عين)، وتطبيق (الروضة الافتراضية).

وكانت وزارة التعليم ذكرت، في بيان لها، أنَّ جميع المدارس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، بدأت صباح الأحد توزيع (62) مليون كتاب مدرسي على الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام، من خلال التنسيق بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم لاستلام الكتب الدراسية، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية أثناء عمليات التسليم.

وذلك بجانب توفير الأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة في التعليم عن بُعد، وتوزيعها مع الكتب المدرسية، وتوفير نسخة إلكترونية على موقع الوزارة ومنصاتها الإلكترونية.

وأكَّدت وزارة التعليم أهمية حضور الطلاب والطالبات ومواظبتهم منذ اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم من خلال الفصول الافتراضية في منصة (مدرستي)، والزيارات الأسبوعية للمدرسة لاستلام التكليفات لمن لم يتمكنوا من دخول المنصة.

وأشادت الوزارة بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلُّم في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كما أكَّدت دور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.

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