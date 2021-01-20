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«حساب المواطن»: لا يمكن التسجيل في البرنامج بعد الحذف

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للتعديلات المُقرَّة على ضوابط الدعم

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن التسجيل في البرنامج في حالة حذف الحساب؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «حذفت حسابي عن طريق الخطأ.. كيف طريقة استعادته؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، عبر موقع «تويتر»: «في حال تم حذف الحساب لا يمكنك التسجيل في البرنامج؛ حيث تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المُقرَّة على ضوابط دعم البرنامج».

وأضاف: «التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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