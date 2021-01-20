خلال شهر.. «أمانة نجران» تنفذ 8987 جولة رقابية في أسواق المنطقة

نفذت أمانة منطقة نجران، ممثلةً في إدارة الرقابة الشاملة، الشهر الماضي؛ 8987 جولة رقابية في أسواق المنطقة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وأوضحت الأمانة أنه نتج عن الجولات رصد 192 مخالفة، وإغلاق 127 منشأة تجارية، وإنذار567 منشأة أخرى، وضبط 22158 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية في الأسواق والمراكز التجارية لتعزيز دورها الحيوي في الرقابة على النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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