السعودية | محاربة الفساد تشيع مناخا ملائما لطفرة المشاريع الضخمة في المملكة

المناطق-الرياض

في تقرير بعنوان ” محاربة الفساد في السعودية تشيع مناخًا ملائما لطفرة المشاريع الضخمة” قالت فصحيفة العرب اللندنية: أعلن في السعودية عن إخضاع دفعة جديدة من موظّفي الدولة من قطاعات مختلفة للمحاسبة على تورّطهم في قضايا فساد، وذلك في مظهر عن حالة من الإصرار والمواظبة على اجتثاث الظاهرة من مؤسسات الدولة وفي مختلف القطاعات ومستويات المسؤولية.

وتابعت يقول مطّلعون على الشأن السعودي إنّ نتائج محاربة الفساد في المملكة تتجاوز حماية موارد الدولة والحدّ من الهدر والتبديد، لتوفّر مناخا من الشفافية وتمهّد الأرضية أمام طفرة من المشاريع الضخمة والطموحة التي أعلن عنها في إطار “رؤية السعودية 2030”، على غرار مشروع المدينة البيئية الذكية “ذا لاين” الذي أعلن عنه الأمير محمّد بن سلمان، مؤخرا، ضمن مشروع منطقة “نيوم” في شمال غرب السعودية الذي تقدّر استثماراته بـ500 مليار دولار.

وأضافت: ويؤكّد هؤلاء أنّ الجهد السعودي في محاربة الفساد سيكون ضروريا لحماية الأموال الضخمة المرصودة للاستثمار في تلك المشاريع الطموحة.

واردفت: وتطمح السعودية إلى إنجاز أكبر عملية إصلاح في تاريخها المعاصر تطال مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث تسعى المملكة إلى تنويع مصادر دخلها وتنمية ثروتها وإحكام طرق إدارتها واستثمارها في تنمية البلد.