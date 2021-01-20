قاتل رجلي الأمن في الرياض احتجز شقيق زوجته وأطلق النار من الرشاش

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شرطة منطقة الرياض مقتل مواطن واستشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة رجل أمن بعيارٍ ناري بحي المعيزيلة شرق الرياض والقبض على الجاني.

كواليس العملية:

وبحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، عند الساعة الثانية من صباح يوم أمس الثلاثاء وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغًا عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدةٍ سكنيةٍ بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافاتٍ عائلية بينهما، تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش.

ونتج عن الحادث مقتل متابعات الخليج 365 المُحْتَجز واستشهاد اثنين من رجال الأمن، تغمدهم الله بواسع رحمته، وإصابة رجل أمن بعيارٍ ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة.

متابعة الجاني:

وبمتابعة الجاني تم رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرق منطقة الرياض، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيارٍ ناريٍ بقدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته.

وجرى إيقاف الجاني واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.



