رياح وأتربة على تبوك حتى الثالثة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم – بمشيئة الله – يفيد بنشاط للرياح وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظتي البدع وتيماء.

رياح وأتربة حتى الثالثة:

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا .

درجة الحرارة تحت الصفر:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تبدأ من أمس الثلاثاء إلى السبت القادم، على معظم مناطق المملكة، تصل فيها درجة الحرارة إلى أقل من الصفر.

وأوضح مركز الأرصاد أن الموجة على معظم المناطق والمناطق الشمالية وتلامس -4 درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج، آملًا التقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.

