شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تسجيل الطلاب المستجدين الأحد القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من يوم (الأحد) القادم استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، وذلك عبر نظام (نور) الإلكتروني. وحددت الوزارة يوم (الأحد) القادم موعداً لتسجيل الطلاب السعوديين في مدارس التحفيظ الحكومية التي تجرى بها مفاضلة، وتسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، على أن يتم تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل مَن أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية ومدارس التحفيظ التي لا تجرى بها مفاضلة، وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة، والتركستان والبلوش ومواطني دول الخليج العربي، وأبناء الجالية اليمنية وأبناء الدبلوماسيين يوم الـ14 من شهر رجب القادم.

وبينت الوزارة أن تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي، سيبدأ اعتباراً من يوم الـ5 من شهر رمضان المبارك للعام الحالي.