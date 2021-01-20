شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم مكة يشارك الطلاب حضور منصة مدرستي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قام مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي بزيارات ميدانية لعدد من مدارس المنطقة، اطلع من خلالها على سير العمل وتجول في مرافق المدارس واقفاً على جهوزيتها، وانطلاق العملية التعليمية بجدية وانتظام كامل للطلاب، وذلك من أجل تعزيز نواتج التعلم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وقام الزائدي أثناء جولته بمشاركة الطلاب من خلال حضور بعض الحصص الدراسية معهم في منصة مدرستي، إذ تفاعل مع أداء المعلمين والطلاب، مشيداً في الوقت نفسه بنجاح عملية التعلم عن بُعد، التي استطاعت وزارة التعليم أن تقوم بتنفيذها والإشراف عليها بهذا النجاح الكبير.

