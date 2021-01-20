اخبار السعوديه

مدير تعليم مكة يشارك الطلاب حضور منصة مدرستي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم مكة يشارك الطلاب حضور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قام مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي بزيارات ميدانية لعدد من مدارس المنطقة، اطلع من خلالها على سير العمل وتجول في مرافق المدارس واقفاً على جهوزيتها، وانطلاق العملية التعليمية بجدية وانتظام كامل للطلاب، وذلك من أجل تعزيز نواتج التعلم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وقام الزائدي أثناء جولته بمشاركة الطلاب من خلال حضور بعض الحصص الدراسية معهم في منصة مدرستي، إذ تفاعل مع أداء المعلمين والطلاب، مشيداً في الوقت نفسه بنجاح عملية التعلم عن بُعد، التي استطاعت وزارة التعليم أن تقوم بتنفيذها والإشراف عليها بهذا النجاح الكبير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا