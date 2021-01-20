السعودية | الرقم الموحد “9200” استغلال للعملاء مقابل الإبلاغ عن التقصير في الخدمة

المناطق-الرياض

أكد مختصون وقانيون ان تحميل بعض المؤسسات الحكومية والشركات رسوماً مقابل اتصالهم برقم خدمة العملاء “9200” نوع من أنواع الاستغلال لحاجة العميل للخدمة واستنزافاً لأموالهم نظير الوقت الذي يستغرق قبل الرد على استفساره وخدمته.

وأكد هؤلاء المختصون ان ومنهم الدكتورة “هنوف الحقيل” أن تحميل العميل التكلفة للحصول على الخدمة هو نوع من الاستغلال لكونه مقابل الإبلاغ عن التقصير في الخدمة المقدمة له.

من جانبه أوضح القانوني “أحمد المالكي” أنه یحق للمستفيدين من الخدمة تقدیم تظلم إلى الجھة التي تقوم بتحويل اتصالاتنا إلى أرقام مدفوعة دون إشعار طالب الخدمة، موضحا أن التظلم إلى الجھة خلال ستین یوما من تاریخ سحب مبلغ الرصید من حسابه

واستطرد المالكي: وھنا نكون أمام أحد احتمالین، الأول ھو عدم رد الجھة على التظلم خلال 60 یوما وھنا یحق للمستفید من الخدمة رفع دعوى تعویض أمام القضاء الإداري وفي حال ثبوت خطأ الجھة والضرر وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر على العمیل یحكم له بالتعویض استنادا لتوفر عناصر المسؤولیة ما لم یقرر القضاء خلاف ذلك، وفقا لتقرير نقلته صحيفة “اليوم”

بدوره انتقد الكاتب وعضو الشورى السابق الأستاذ “عبدالله السعدون” الشركات والبنوك والخطوط الجوية التي مازالت تعتمد استخدام الرقم الذي يبدأ بـ”9200″ داعیاً إلى مقاطعته إلى أن تصبح التكلفة على حساب الشركة مقدمة الخدمة.

وأعرب السعدون عن استیائه حیال استمرار الشركات والبنوك باعتماد الرقم “الموحد”؛ كونه لا يزال يستنزف أموال المتصلین بتلك الجھات، لافتاً إلى أن الشركات تستفید من الرقم حیث تبث من خلاله دعايات لھا وتجعل فترات الانتظار طويلة وذلك على حساب المتصل.