السعودية أكبر مورد نفط إلى الصين في 2020 وتتخطى روسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تفوقت على روسيا لتحتفظ بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في 2020.

طلب صيني قوي:

وظل طلب الصين على النفط قويًا في العام الماضي على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 قوضت الطلب على الوقود في بقية الأنحاء.

واشترت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 542.4 مليون طن من النفط الخام في 2020 أو 10.85 مليون برميل يوميًا وهو ما يمثل زيادة 7.3%، على أساس سنوي، بحسب وكالة رويترز.

نفط السعودية:

ووفقًا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغت شحنات النفط السعودية السنوية إلى الصين 84.92 مليون طن في 2020 أو نحو 1.69 مليون برميل يوميًا بزيادة 1.9%، على أساس سنوي.

وجاءت روسيا في المركز الثاني بفارق طفيف بشحنات بلغت 83.57 مليون طن أو 1.67 مليون برميل يوميا بزيادة 7.6 %، عن 2019، حسبما أظهرت البيانات.

وفي ديسمبر، بلغت الإمدادات السعودية 6.94 مليون طن، بانخفاض 0.8%، عنها قبل عام، بينما بلغت الكميات الروسية 6.2 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 15.7 %، على أساس سنوي.



