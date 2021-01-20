توقعات بصقيع وأجواء مضطربة لمدة أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق إلى أجواء مضطربة وصقيع.

صقيع وأجواء مضطربة:

وتوقع المسند في تغريدات له عبر تويتر، أن تتشكل اليوم سحب ممطرة على أجزاء من شمالي ‎الحدود الشمالية (‎طريف و‎القريات ‎وطبرجل)، فيما تكون الأجواء مضطربة على اليابس والبحر بسبب تصارع كتلتين دافئة جنوبية، وباردة شمالية مثيرة للغبار، تنتهي بتوغل الباردة وسيطرتها لبضعة أيام.

وتابع المسند: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة وقد تثير بعض ‎الغبار على أجزاء من المناطق الشمالية، بينما تكون جنوبية إلى غربية دافئة في النصف الجنوبي من المملكة، وفي المساء تتغلب الشمالية الباردة على الجنوبية الدافئة للتوغل جنوبًا لتؤثر على ‎الشرقية والوسطى والغربية.

وأضاف: متوقع أن يتشكل ‎الصقيع على نطاق واسع فجر الخميس في ‎تبوك ‎الجوف ‎الحدود الشمالية و‎حائل وشمالي ‎القصيم والمدينة المنورة، وفجر الجمعة والسبت تتمدد رقعة الصقيع لتزحف جنوبًا لتؤثر على شمالي منطقتي ‎الرياض والشرقية بالإضافة لما ذكر.

درجة الحرارة تحت الصفر:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تبدأ من أمس الثلاثاء إلى السبت القادم، على معظم مناطق المملكة، تصل فيها درجة الحرارة إلى أقل من الصفر.

وأوضح مركز الأرصاد أن الموجة على معظم المناطق والمناطق الشمالية وتلامس -4 درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج، آملًا التقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.

