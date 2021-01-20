شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان: هؤلاء الأطفال يحق لهم الحصول على الجنسية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية.

وأوضحت أن من نظام حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية نصت على أن توفر الدولة الرعاية الصحية المتكاملة للطفل، ولا يساءل جزائيا من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، بحسب نظام الأحداث.

وأشارت أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص شدد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا.