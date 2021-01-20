شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يتعجب من معاملة البعض معه ويعلق: لازم لي نظارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعجب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ من معاملة البعض السيئة معه رغم حسن معاملته لهم.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "غريبه حال هاذي الدنيا ... اكثر من يسيء لك هم من تكون قد احسنت لهم ! ... لازم لي نظارات شكلي ما اشوف زين".

وتندر آل الشيخ من قرارته التي يتخذها في التعامل مع الأشخاص بقوله" دائماً القرار الي اخذه بقلبي ٩٠٪ خطاء والي اخذه بعقلي ٩٠٪ برضوا خطاء".