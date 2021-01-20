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تركي آل الشيخ يتعجب من معاملة البعض معه ويعلق: لازم لي نظارات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعجب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ من معاملة البعض السيئة معه رغم حسن معاملته لهم.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "غريبه حال هاذي الدنيا ... اكثر من يسيء لك هم من تكون قد احسنت لهم ! ... لازم لي نظارات شكلي ما اشوف زين".

وتندر آل الشيخ من قرارته التي يتخذها في التعامل مع الأشخاص بقوله" دائماً القرار الي اخذه بقلبي ٩٠٪ خطاء والي اخذه بعقلي ٩٠٪ برضوا خطاء".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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