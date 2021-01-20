شكرا لمتابعة خبر عن استحداث مطارين للطائرات الخفيفة والصغيرة في القصيم وعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف مدير تطوير الأعمال في نادي الطيران، الكابتن طيار مشعل بن خالد المسلم، اليوم الأربعاء، عن استحداث مطارين للطائرات الخفيفة والصغيرة والطيران العام، وهواة الطيران في كل من منطقتي القصيم وعسير.

وأوضح مشعل المسلم، أن مطار القصيم يقع غربا ويجري حاليا العمل على تهيئة البنية التحتية، ومن المتوقع جاهزية المرحلة الأولى في العام المقبل، ويضم مدرج ومبنى وحظيرة للطائرات، فيما يجري حاليا اختيار الموقع المناسب للمطار في منطقة عسير لخدمة الطائرات الصغيرة والطيران العام، بحسب صحيفة "الوطن" .

وأكد "المسلم" على تخصيص موقع للطيران الشراعي في الأحساء تتوفر فيه كافة معايير السلامة لمزاولة مختلف أنشطة الطيران الشراعي، لافتا إلى أن تخصيص الموقع وإنشاء البنية التحتية للمطار تستغرق وقتا، وتعتمد على دعم الأهالي في المنطقة من رجال أعمال ومستثمرين وجهات حكومية من الأمانات والهيئات التطورية في المناطق لتخصيص أراض مناسبة للمطارات.