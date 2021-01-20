شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة تحسم الجدل بين شركتين طالبت إحداهما بتعويض خيالي بسبب "مشروع فاشل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت محكمة الإستئناف التجارية في إحدى المناطق تأييد حكم بفسخ عقد امتياز تجاري بين شركة أجهزة تبريد وشركة تسويق للمنتجات .

كما نص قرار المحكمة على تأييد رفض تعويض الشركة المسوقة بـ 6.5 مليون ريال ، بعد أن ادعت أن الشركة المنتجة لم تلتزم بحقوقها في بنود العقد .

وكشفت مصادر تفاصيل القضية المثيرة للجدل ، حيث وجهت الشركة المنتجة للشركة المسوقة اتهام بفشلها في تسويق المنتج ما سبب الخسائر لها ، مؤكدة أنها زودتها بالعينات المطلوبة وقامت بتدريب موظفيها .

بينما وجهت الشركة المسوقة للشركة المنتجة اتهاماً بعدم توفير عينات كافية ، مؤكدة أنها قامت بتركيب العينات المتاحة في مسجد وبعض المنازل ، وقام فريق عملها بالجهود المطلوبة ، مطالبة بتعويض قدره 6.5 مليون ريال، وفقاً لـ " عكاظ " .

وخلص قرار المحكمة برفض التعويض لإشتراك الجهتين في مسؤولية فشل المشروع ، وفسخ العقد بينهما .