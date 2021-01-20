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رسميًا..سلمان الفرج هلالي لـ4 سنوات

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أعلن نادي الهلال، الثلاثاء، رسميًا تجديد عقد سلمان الفرج؛ لاعب وسط الفريق، لمدة أربع سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025.
وكان الفرج قد دخل الفترة الحرة خلال يناير الجاري، ودخلت عدد من الأندية في مفاوضات معه في محاولة لخطفه، على رأسها النصر.

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Source slaati


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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