رسميًا..سلمان الفرج هلالي لـ4 سنوات

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أعلن نادي الهلال، الثلاثاء، رسميًا تجديد عقد سلمان الفرج؛ لاعب وسط الفريق، لمدة أربع سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025.

وكان الفرج قد دخل الفترة الحرة خلال يناير الجاري، ودخلت عدد من الأندية في مفاوضات معه في محاولة لخطفه، على رأسها النصر. Source slaati





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