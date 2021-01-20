لتدريس مادة القرآن الكريم .. “التعليم”: قريباً سيتم إطلاق تطبيق مصحف إلكتروني في منصة مدرستي

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أعلنت وزارة التعليم، أمس (الثلاثاء)، أن منصة مدرستي ستطلق قريباً تطبيقاً لتوفير مصحف إلكتروني يسهم في تدريس مادة القرآن الكريم، ومرتبط بالخطة الدراسية للطالب. وأوضحت أن التطبيق سيكون بخصائص متعددة منها اختيار المقرئ، والتكرار، والتفسير، وحفظ التسجيل الصوتي للطالب وإرساله. ونشرت الوزارة 3 أسماء للتطبيق الجديد، وطلبت من الجميع المشاركة لاختيار الاسم المناسب له من بين هذه الأسماء: “مصحف ومقرأة مدرستي، أو مقرأة مدرستي، أو مصحف مدرستي”. Source akhbaar24.argaam





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