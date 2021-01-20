شاهد.. فيصل العبدالكريم يدبر “مقلب” في شركات استثمار تستهدف المواطن من الخارج

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نفَذ الإعلامي فيصل العبدالكريم حيلة ذكية في إحدى شركات الاستثمار التي تستهدف المواطنين من خارج المملكة، من خلال استغلال أسماء شركات استثمار سعودية لجذب المستثمرين.

وبدأ العبدالكريم حيلته بإجراء مكالمة هاتفية، وادعى أن اسمه “فيصل القافط”، وزعم خلالها رغبته في التعامل مع هذه الشركة بسبب ثقته في مقطع فيديو نشرته الشركة لفيصل العبدالكريم وهو يدعم إحدى الشركات المحلية، في محاولة لاستغلال هذا المقطع لصالحهم.

وأوهمهم العبدالكريم بأنه يسعى لاستثمار 15 ألف ريال، ليقتنع المتحدث من جانبهم ويبدأ في التفاعل معه، عارضًا عليه مجموعة من الخيارات التي يمكن من خلالها استثمار هذه الأموال.

وأظهر تفاعلًا كبيرًا مع الخيارات المطروحة من جانبهم، ثم وجه لهم سؤالا لم يخل من السخرية حول النسبة التي سيحصلون عليها وما إذا كان سيتم خصمها مباشرة من الأرباح، وهو ما أشعر المتحدث ببعض الخوف، ليقرر بعدها إنهاء المكالمة على الفور.

Source akhbaar24.argaam

