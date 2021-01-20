فيديو.. وزير الصحة يشكر إحدى الممارسات الصحية لتفانيها في عملها

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وجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر والتقدير لإحدى الطبيبات المشاركات في علاج مرضى فيروس كورونا تدعى الدكتورة أريج أحمد العمري، وذلك لتفانيها في عملها.
وقال الربيعة إن الدكتورة العمري كانت متميزة في عملها، ولاحظ الجميع تفانيها وقربها من المرضى وقيامها بالشرح الدقيق لهم، وكذلك الآلية التي تتبعها في التعامل مع المرضى ومع الأدوية.
وأوضح أن هذا الأمر تمت ملاحظته من خلال عدة زيارات للزائر السري، حيث لوحظ ما تقوم به وأنها نموذج يحتذى به، مقدماً لها الشكر والتقدير.
Source akhbaar24.argaam
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