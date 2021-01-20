︎ :
.
قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم (الأربعاء) هو أول أيام برد الشبط الذي يعد أشد أيام البرد الذي يدخل مع الإنسان في فراشه، وهو يأتي بعد انصراف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.
وأضاف أن هذه الموجة ستكون طبيعية ومعتادة ومحمولة عبر الرياح الشمالية، وستأتيننا من بطاح سيبيريا، وهي تؤثر هذه الأيام على تركيا والعراق وبلاد الشام، وسيكون تأثيرها على المملكة بتمرحل زحزاح.
وأوضح الزعاق أن الموجة ستبدأ اليوم على المناطق الشمالية ثم ستنتقل إلى عموم المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الغربية أيام الخميس والجمعة والسبت.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق: اليوم نستقبل أولى موجات برد “الشبط” وهو أشد أيام البرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.