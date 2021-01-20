شاهد.. زعيم “الحوثي” يعترف بتفشي الفساد والخيانة بين قيادات جماعته وسوء الحالة بين مقاتليه

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اعترف زعيم المليشيا باليمن عبدالملك الحوثي، بتفشي الفساد والخيانة بين قيادات جماعته، مشيراً إلى الحالة السيئة التي يعيشها مقاتلوه بالميدان، حيث يعانون من نقص في الطعام والعتاد.
وظهر الحوثي في مقطع فيديو، وهو يتحدث إلى بعض مليشياته، حيث كشف عن وجود فساد في صفوف قيادات المليشيا، لافتاً إلى أن هناك من ماتوا من عناصره في صنعاء بسبب البرد وعدم توفر الملابس اللازمة في هذا الشتاء، فيما المشرفون والقيادات استولوا على كل شيء وأصبح لديهم فائض في منازلهم.
وأضاف أن السيول جرفت كميات من الأسلحة التابعة لمليشياته والمدفونة في الوديان ومجاري السيول، منتقداً تصرف المليشيا في تخزين العتاد والأسلحة وإخفائها في الأماكن غير المناسبة.
كما أقر بتعرض كميات من السلاح للقصف الجوي من قبل قوات التحالف العربي، مشيراً إلى استيلاء قيادات جماعته على الدعم العيني الذي يفرضونه على المواطنين في مناطق سيطرتهم، بذريعة “دعم الجبهات”، حيث يقومون ببيع الدعم العيني في الأسواق لشراء “قات فاخر” لهم.
Source akhbaar24.argaam
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