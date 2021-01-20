أخبار السعودية اليوم.. «عاجل» تكشف مواعيد حضور المعلمين وقادة المدارس.. و«الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أكدت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن قرار استمرار عملية التعليم عن بُعد أو العودة للمدارس، سيتم اتخاذه عقب انتهاء الـ10 أسابيع، وإلى التفاصيل:

بالصور.. أمير الحدود الشمالية يتفقَّد قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز لينة

وقف الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ضمن جولته التفقدية اليوم, على قصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز إمارة لينة، البالغة مساحته 4000 م2، وبني من الطين واللِبن والحجارة؛ حيث لايزال متميزًا بإطلالته وطرازه المعماري القديم, وقد أنشئ عام 1354/ 1355هـ ليكون مقرًّا للإمارة.

السديس يدشن المنصة الرقمية ومنظومة التعليم الإلكترونيّ لأكاديمية المسجد النبوي

دشن الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الثلاثاء، في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي المنصة الرقمية ومنظومة التعليم الإلكتروني لأكاديمية المسجد النبوي التأهيلية والتدريبية وخطتها التدريبية بحضور مدير جامعة الأمير مقرن الدكتور نبيل الراجح.

لتدريس مادة القرآن الكريم.. إطلاق تطبيق مصحف إلكتروني بمنصة مدرستي قريبًا

أعلنت وزارة التعليم العام، إطلاق مصحف إلكتروني عبر منصة «مدرستي»، وذلك للمساهمة في تدريس مادة القرآن الكريم، وقال الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع «تويتر»: «ستطلق منصة مدرستي تطبيقًا لتوفير مصحف إلكتروني يسهم في تدريس مادة القرآن الكريم، ومرتبط بالخطة الدراسية للطالب، وذلك بخصائص متعددة منها اختيار المقرئ، والتكرار، والتفسير، وحفظ التسجيل الصوتي للطالب وإرساله».

مصادر «عاجل» تكشف مواعيد حضور المعلمين وقادة المدارس.. والآلية المتبعة

كشفت مصادر «عاجل»، مواعيد بداية اليوم الدراسي للمعلمين وقادة المدارس في الفصل الدراسي الثاني، وآلية حضور هيئة التدريس والمرشدين الطلابيين، وأوضحت المصادر، أنَّ وزارة التعليم حددت بداية دوام الهيئة الإدارية؛ (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون) حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الثامنة والنصف صباحًا، فيما تكون للمرحلة الابتدائية من الثانية والنصف ظهرًا.

التعليم: تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بداية العام المقبل

أعلنت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، أنه بدءًا من العام المقبل سيتم تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، مشيرة إلى وجود منهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع، مضيفة أن منصة مدرستي سعودية 100%، كل المشاركين في تحديثها والعاملين بها سعوديون، ونجحنا في تجاوز كل تحديات التعليم عن بعد.

ابتسام الشهري: تمديد «التعليم عن بُعد» أو العودة للمدارس عقب انتهاء الـ10 أسابيع

أكدت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن قرار استمرار عملية التعليم عن بُعد أو العودة للمدارس، سيتم اتخاذه عقب انتهاء الـ10 أسابيع، وقالت إن «عمليات التقييم بدأت من هذا الأسبوع للتحقق مما يمكن أن نقدمه للطلاب بعد العشرة أسابيع بما يضمن صحتهم وسلامتهم، ونأخذ على عاتقنا: صحة الطلاب، وصحة المنسوبين، وسير العملية التعليمية».

الشرقية والرياض يتصدران.. «الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدرت الشرقية حالات الإصابة بتسجيل 59 حالة، وتلتها الرياض بـ53 حالة، ثم الظهران بتسجيل 20 حالة.

«حساب المواطن»: لا يوجد تاريخ معين لفتح الحسابات المجمدة

أوضح برنامج حساب المواطن، أنَّه لا يوجد تاريخ معين لفتح الحسابات المجمدة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، وردَّ حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «لا يوجد تاريخ مُعَيَّن، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري».

«الزكاة والدخل»:4 ديسمبر ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية.. وتوضح المتطلبات

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أنَّه بحلول 4 ديسمبر 2021 ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية على جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، مشيرًا وأشار إلى أنّه يستنى من إلزامية إصدار الفاتورة الإلكترونية الأشخاص غير المقيمين بالمملكة ويقومون بممارسة نشاط أو تقديم خدمات لعملاء مقيمين في السعودية لكنهم غير خاضعين للنظام الضريبي بالمملكة.

طفل يمارس التفحيط ويعرِّض حياة الآخرين للخطر.. والمرور يتدخل

نشر أحد المواطنين مقطع فيديو، يوثق ممارسة مجموعة من الأطفال للتفحيط، وتعريض حياة الآخرين للخطر؛ حيث طالب هيئة المرور بالتدخل، وتفاعل الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر» مع مقطع الفيديو قائلًا: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

موجة باردة على مناطق بالممكلة نهاية الأسبوع.. والزعاق يوضح تفاصيلها

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة تشهد موجة باردة نهاية الأسبوع تبدأ أماراتها غدًا الأربعاء، وقال عبر "تويتر" إنه لا برد إلا بعد الانصراف، أي إنه لا يأتينا البرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان في فراشه، إلا بعد أن تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال.

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