تنبيهات الأرصاد: أمطار وضباب ورياح وارتفاع للأمواج على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول الأمطار وتكون الضباب ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة وارتفاع الأمواج، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الجوف «القريات، طبرجل» والحدود الشمالية «طريف، عرعر» وتبوك «حقل، تبوك» تشهد هطول أمطار وتكون ضباب مصحوب بتدنّ في مدى الرؤية وتساقط الثلوج.

فيما تشهد مواقع «البدع، تبوك، تيماء» بتبوك و«القريات، دومة الجندل، طبرجل، سكاكا» بالجوف و«العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» بالحدود الشمالية و«الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، الشنان، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» بحائل، وكذلك «الأسياح، البكيرية، البدائع، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» بالقصيم، هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ونفس الحالة المناخية السابقة، تشهدها «الأفلاج، الخرج، الدرعية، الخرج، الدلم، الدوادمي، الزلفى، الزين، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، وادي الدواسر» بالرياض و«النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا» بالمنطقة الشرقية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، هناك ارتفاع للأمواج مصحوب بنشاط في الرياح السطحية على «الوجه، أملج، ضباء» بمنطقة تبوك و«ينبع» بالمدينة المنورة و«جدة، رابغ» بمكة المكرمة.